Gordon Lightfoot morreu na noite da passada segunda-feira, 1 de maio, em Toronto, Canadá, aos 84 anos.

A notícia foi confirmada pelos representantes do artista, embora ainda não tenha sido divulgada a causa.

O cantor canadiano foi, segundo o New York Times, um dos artistas mais populares da década de 70, destacando-se os temas 'The Wreck of the Edmund Fitzgeral' e 'If You Could Read My Mind'.

