Angela Bofill, cantora de R&B, morreu aos 70 anos. A notícia foi confirmada esta sexta-feira, 14 de junho, por um representante da artista - que lançou sucessos como 'This Time I'll Be Sweeter', 'I Try', e 'Angel of the Night' - à revista People.

Nas redes sociais a morte também foi anunciada: "Em nome da minha querida amiga Angie, lamento em anunciar a sua morte na manhã de 13 de junho".

O funeral acontecerá no dia 28 de junho na Califórnia.

Não foram divulgadas as causas da morte.