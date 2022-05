Morreu Mickey Gilley, cantor country que inspirou o filme 'Urban Cowboy' de 1980. Tinha 86 anos.

O artista "morreu pacificamente" rodeado dos amigos mais próximos e familiares, no passado sábado, em Branson, Missouri, de acordo com o comunicado citado pela People.

Mickey Gilley nasceu a 9 de março de 1936, em Natchez, Mississippi, e cresceu com os primos Jimmy Swaggart e Jerry Lee Lewis, com quem aprendeu a tocar piano.

Ao longo da carreira no mundo da música contou com vários temas de sucesso, e entre as canções mais conhecidas está 'Room Full of Roses' ou 'Lonely Nights'. O artista tem também a sua estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

