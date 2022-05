Morreu Jack Kehler, ator conhecido pelo papel em 'O Grande Lebowski', a personagem Marty. Tinha 75 anos.

O filho do artista, Eddie Kehler, foi quem confirmou a notícia, esta segunda-feira, referindo ao Deadline que o pai morreu de complicações provocadas pela leucemia, no passado sábado, no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles.

Jack Kehler começou a carreira no mundo da representação na década de 1980, tendo feito parte de série como 'Hill Street Blues' ou 'Fresno'.

Foi também destaque em vários filmes, incluindo 'Pineapple Express', 'Love Liza', 'Austin Powers: The Spy Who Shagged Me', 'Waterworld', ou 'Men in Black II'.

Mais tarde, o ator conseguiu papéis como convidado de séries populares, como em 'Mad Men' ou 'The Man in the High Castle'.

Jack Kehler nasceu na Filadélfia em 1946 e deixa a mulher, Shawn Casey; o filho, Eddie, a nora, Marie-Anne, e o neto, Liam.

Leia Também: Morreu desenhador de super-heróis da Marvel George Perez, aos 67 anos