Devin Harjes, mais conhecido por ter feito parte de projetos como 'Boardwalk Empire' e 'Manifest', morreu aos 41 anos.

De acordo com a People, o ator foi vítima de complicações do cancro, doença com que foi diagnosticado no inverno do ano passado.

Devin Harjes morreu no hospital Mount Sinai West, em Nova Iorque, na passada terça-feira, dia 27 de maio, como foi confirmado pelo seu representante à revista.

De recordar que em 'Boardwalk Empire', da HBO, interpretou Jack Dempsey, em 2011. Foi também ator convidado em 'Blue Bloods', 'Orange is the New Black', 'Gotham' e 'Daredevil'. Também interpretou Pete Baylor na 2.ª e 3.ª temporada de 'Manifest'.

