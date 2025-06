O pai de Rihanna, Ronald Fenty, morreu. Tinha 70 anos.

Segundo a Starcom Network, Fenty morreu em Los Angeles na sequência de uma doença de "curta duração". A causa oficial e a data da morte não foram ainda, no entanto, reveladas.

Fontes disseram à publicação que a cantora esteve sempre com o pai nos últimos momentos da sua vida.

Rihanna - que está grávida do terceiro filho - é fruto do anterior relacionamento de Fenty com Monica Braithwaite. Os dois separaram-se em 2002, altura em que a artista tinha 14 anos.