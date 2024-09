Morreu, no sábado, o cantor country e ator Kris Kristofferson, conhecido pelo seu papel no filme 'Nasce Uma Estrela', de 1976, aos 88 anos.

A informação é avançada pela revista Variety, neste domingo, citando um comunicado da família, que diz: "É com pesar que partilhamos a notícia de que o nosso marido/pai/avô, Kris Kristofferson, faleceu pacificamente no sábado, 28 de setembro, em casa. Fomos todos tão abençoados pelo nosso tempo com ele".

A nota de pesar é assinada pela mulher de Kristofferson, Lisa, pelos oito filhos, Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly e Blake, e pelos sete netos.

[Notícia atualizada às 00h05]