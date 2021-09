Morreu o ator Peter Palmer - que protagonizou o musical da Broadway 'Li'l Abner', de 1956, e também desempenhou o mesmo papel no filme em 1959 - esta terça-feira, 21 de setembro. Tinha 90 anos.

O filho do artista, Steven Palmer, confirmou a notícia da morte do pai, que aconteceu apenas um dia após o aniversário de Peter.

No Facebook, Steven destacou uma série de imagens do pai e disse: "É com o coração partido que anuncio o falecimento do meu pai, Peter Palmer, um dia depois do seu 90.º aniversário", começou por dizer, referindo que por a família estar já a contar com a partida do ator, organizaram uma "maravilhosa celebração do seu aniversário no fim de semana".

"Vamos sentir a tua falta, pai", escreveu ainda na emotiva publicação que pode ver abaixo:

