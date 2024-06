Morreu o ator Bill Cobbs, na terça-feira, dia 25 de junho, aos 90 anos. A notícia foi confirmada por um familiar numa publicação que fez no Facebook.

A causa não foi revelada, apenas se sabe que morreu "pacificamente" na sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. O TMZ foi o primeiro a noticiar a morte do artista.

"Um querido parceiro, irmão mais velho, tio, pai substituto, padrinho e amigo, o Bill celebrou recentemente e com alegria o seu 90.º aniversário cercado pelos entes queridos", escreveram. De referir que o aniversário do ator foi comemorado no dia 16 de junho.

"Como família, estamos confortados por saber que o Bill encontrou paz e o eterno descanso", pode ainda ler-se na mesma publicação, onde pedem ainda "orações" para que encontrem força nesta fase difícil.

Bill Cobbs, recorde-se, fez parte de vários filmes de sucesso ao longa da sua carreira, entre eles 'À Noite No Museu', 'O Guarda-Costas', 'O Irmão que Veio de Outro Planeta', 'Basta', 'Ainda Sei o Que Fizeste no Verão Passado' ou 'Oz: O Grande e Poderoso'.

Nascido e criado em Cleveland, Ohio, Bill Cobbs não começou cedo a carreira no mundo da representação. Antes de se mudar para Nova Iorque e dar os primeiros passos como ator, fez parte da Força Aérea, trabalhou na International Business Machines Corporation (IBM) e ainda como vendedor de carros.

A estreia no cinema aconteceu em 1974, quando tinha 40 anos, em 'The Taking of Pelham 1 2 3'.

Leia Também: Morreu Shifty Shellshock, vocalista dos Crazy Town