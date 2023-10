Morreu o ator Burt Young, que interpretou Paulie em 'Rocky' - papel que o levou a ser nomeado aos Óscares. Tinha 83 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o artista morreu no dia 8 de outubro em Los Angeles. A notícia foi confirmada pela filha, Anne Morea Steingieser, ao New York Times.

Burt Young integrou vários projetos de cinema e televisão (como na sitcom 'M*A*S*H*').

Entre os vários filmes onde apareceu está 'Quase, Quase uma Máfia', de 1971, 'O Passe da Meia-Noite', de 1973, ou 'A Última Saída para Brooklyn', de 1989.

No entanto, foi em 'Rocky' que 'brilhou', onde interpretou Paulie - irmão mais velho de Adrian (Talia Shire) e melhor amigo de Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

'Rocky', recorde-se, recebeu na altura 10 nomeações aos Óscares, incluindo ao prémio de Melhor Ator Secundário.

