Morreu a atriz Joanna Merlin, mais conhecida pelo trabalho no musical da Broadway 'Fiddler On The Roof'. Tinha 92 anos.

De acordo com a People, foi na página de Instagram da New York University Tisch Graduate School of Acting que foi revelada a notícia da sua partida. A atriz trabalhava com a escola desde 1998.

A instituição que Joanna Merlin fundou, a Michael Chekhov Association, informou ainda que a atriz morreu no passado domingo em Los Angeles.

Joanna Merlin também fez parte de projetos no mundo do cinema, tendo sido o primeiro o filme 'Os Dez Mandamentos', de 1956. Também fez parte de 'All That Jazz', de 1979, ou 'Fame', de 1980.

