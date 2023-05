Paris Hilton recorreu ao Instagram para fazer um emocionante desabafo sobre a morte de Harajuku Bitch, a cadela que com ela viveu durante os últimos 23 anos.

A modelo partilhou algumas imagens de ambas e, na legenda, destacou a dor que está a sentir com esta perda.

"Hoje, o meu coração parte-se ao dizer adeus à minha preciosa chihuahua, Harajuku Vadia. Por 23 anos incríveis ela preencheu a minha vida com muito amor, lealdade e momentos inesquecíveis. Ela viveu uma vida longa, linda e icónica, rodeada de amor até ao seu último sono pacífico. Palavras não podem expressar a dor imensa que estou a sentir neste momento. Ela era mais do que apenas um animal de estimação: era família para mim, uma amiga leal que sempre esteve ao meu lado em cada reviravolta que a vida me trouxe", começou por escrever.

"Desde o brilho e o glamour até aos momentos calmos nos bastidores, ela esteve sempre presente, uma pequena bola de amor que iluminava até os dias mais negros. Partilhámos tantas recordações, risos e lágrimas. Descansa em paz, minha querida. Obrigado por abençoares a minha vida com o teu amor incondicional. Serás para sempre o meu anjinho, sentirei para sempre saudades e para sempre serás amada. Podes ter partido fisicamente, mas a impressão das tuas patas na minha vida nunca desaparecerá. Descansa em paz, doce amiga, tu sabes que serás para sempre acarinhada. Amo-te e sinto a tua falta para sempre", concluiu.

