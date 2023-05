Paris Hilton juntou-se aos muitos famosos internacionais que comemoraram publicamente o Dia da Mãe, que nos EUA foi celebrado este domingo, dia 14 de maio.

Para a celebridade, de 42 anos, este dia tornou-se ainda mais especial, pois foi a primeira vez que comemorou a data após o nascimento do filho, Phoenix Barron, fruto do casamento com Carter Reum.

Junto de fotografias em que mostra o bebé, a mamã 'babada' começou por escrever: "Tão feliz por estar a comemorar o meu primeiro Dia da Mãe com o meu anjinho, o bebé Phoenix. Ser mãe é a experiência mais incrível que já vivi".

"É um amor que não pode ser descrito em palavras, um sentimento que eu não sabia que existia até ter o meu pequeno príncipe nos meus braços. Vê-lo crescer e aprender todos os dias traz-me muita felicidade e enche o meu coração de tanto amor. Há algo tão especial em ser mãe, algo que nunca entendi completamente até me tornar mãe", acrescentou.

"Neste Dia da Mãe, não posso deixar de me sentir grata por esta linda jornada que estou a viver. É um dia para celebrar as mulheres incríveis que nos trouxeram a este mundo, que nos amam incondicionalmente e que nos transformaram nas pessoas que somos hoje", continuou.

"A minha mãe é a minha maior inspiração e a rainha do meu coração. Ela esteve sempre ao meu lado, nos altos e baixos, e ensinou-me o verdadeiro significado de força e amor. Quero desejar um dia feliz a todas as mães. Vocês são a espinha dorsal da vossa família, a cola que mantém tudo unido e a pessoa que mais importante na vida dos vossos filhos. Valorizem cada momento, mesmo os difíceis, porque são eles que vão transformar o vosso filho na pessoa incrível que deve ser", destacou.

"Quanto a mim, tenho muita sorte de ser mãe do meu filho e prometo amá-lo para sempre. Ele é o meu mundo, a minha razão para acordar todas as manhãs e uma luz que brilha muito na minha vida. Feliz Dia da Mãe para todas as mães incríveis por aí, vocês são todas verdadeiras super heroínas", completou.

