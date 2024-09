Paris Hilton está a gravar um videoclipe para o tema 'Bad Bitch Academy' e durante as rodagens cortou-se no joelho.

No vídeo que publicou na sua conta de Instagram, vê-se a artista sentada no chão, com o joelho a sangrar enquanto lhe fazem um curativo.

"É vidro?", ouve-se Paris Hilton a perguntar, referindo-se a algo na ferida. "Oh, é uma lantejoula", diz alguém atrás da câmara.

"Parece que o glitter realmente corre pelas minhas veias. Mal posso esperar para que todos possam ver este trabalho árduo ganhar vida no videoclipe da #BBA na sexta-feira", lê-se na legenda da publicação.

"Pus sangue, suor, fogo e lágrimas neste vídeo", diz Hilton, referindo-se ainda ao incêndio num atrelado utilizado para as gravações do mesmo videoclipe, em agosto. "The show must go on" ("O espetáculo tem de continuar"), remata.

