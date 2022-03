Farrah Forke, atriz de 'Wings', morreu aos 54 anos. A estrela faleceu na sequência de um cancro na sua casa no Texas, no passado dia 25 de fevereiro.

A notícia foi confirmada à Variety por um amigo da família.

Recorde-se que Farah era mais conhecida por ter participado na quarta temporada da sitcom da NBC 'Wings'.

A artista ainda participou em 'Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem', ‘Mr Rhodes’ e ‘Party of Five’.

