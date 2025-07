Estreou-se na quinta-feira, 10 de julho, nos cinemas em Portugal o aguardado filme 'Superman'. A longa metragem, realizada por James Gunn, é protagonizada por David Corenswet, que veste aos 32 anos a pele do icónico super-herói.

Porém, ao longo dos anos foram já vários os atores que representaram o icónico Superman. Recorde connosco estes nomes:

Kirk Alyn

O ator Kirk Alyn, que morreu em 1999, deu vida a Superman na série com o mesmo nome de 1948. Tratou-se de uma série de 15 episódios. Anos depois, em 1950, voltou a dar vida ao super-herói na série 'Atom Man vs. Superman'.

George Reeves

George Reeves foi o protagonista do primeiro filme baseado na icónica personagem da DC Comics. O ator, que morreu em 1959, deu vida a Superman em 'Superman and the Mole Man', de 1951. Mais tarde voltou a vestir a capa de super-herói na série 'The Adventures of Superman' - entre 1952 e 1958.

Christopher Reeve

Christopher Reeve aparece em 1978 como o icónico super-herói em 'Superman: O Filme', para muitos passou a ser o verdadeiro Superman.

O ator, que morreu em 2004, fez ainda parte de três outros filmes em que deu vida ao super-herói: 'Superman II', de 1980, 'Superman III', de 1983, e 'Superman IV: Em Busca da Paz'.

Christopher Reeve teve em 1995 uma grave lesão na coluna após sofrer uma queda de cavalo. O ator ficou paralisado do pescoço para baixo, o que o impediu de voltar a vestir a capa de Superman.

Dean Cain

Dean Cain, atualmente com 58 anos, deu vida a Superman na série de televisão 'Lois & Clark: As Novas Aventuras de Superman'. A série de 1993 contou com quatro temporadas.

Tom Welling

Foi com a estreia de 'Smallville', na The WB, que Tom Welling surge pela primeira vez como Superman. A série, de 2001, explora a história da origem do super-herói. A personagem interpretada pelo ator não chega nunca a usar a identidade de Superman, nem veste, ator ao final da série, o seu icónico fato.

A série, que teve 10 temporadas, contou com participações especiais de Christopher Reeve e Dean Cain.

Brandon Routh

Brandon Routh, de 45 anos, trouxe Superman de volta em 2006. O ator foi o protagonista de 'Superman - O Regresso'.

Segundo a Variety, Brandon Routh fez o casting para dar vida a Superman em 'Smallville' mas acabou por ver Tom Welling passar-lhe à frente.

Henry Cavill

Henrique Cavill, de 42 anos, tornou-se em 2013 o primeiro ator americano a dar vida a Superman. Foi protagonista de 'O Homem de Aço'. Seguiu-se depois 'Batman vs. Superman: A Origem da Justiça', de 2016.

Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin, de 37 anos, deu vida a Superman nas séries 'Supergirl', 'The Flash' e 'Arrow'. Atualmente veste a capa do icónico super-herói em 'Superman & Lois'.

David Corenswet

David Corenswet, de 32 anos, é o novo Superman. O ator é o protagonista do novo filme de 'Superman', realizado por James Gunn, que estreou-se na quinta-feira, 10 de julho, nos cinemas em Portugal.

Leia Também: Sara Sampaio sobre 'Superman': "Apoiámo-nos muito uns aos outros"