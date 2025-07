Sara Sampaio vive um dos momentos mais felizes da sua carreira profissional. Após anos de luta pelo sonho da representação, eis que a modelo portuguesa, de 33 anos, conseguiu finalmente chegar ao grande ecrã no novo filme 'Superman'.

A estreia da longa metragem realizada por James Gunn e protagonizada por David Corenswet, que deu vida ao herói da DC Comics, aconteceu esta segunda-feira, dia 7 de julho, no TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos da América.

Um visual inspirado no próprio 'Super Homem'

Para a ocasião, a manequim elegeu um vestido vermelho com um tecido leve e costas à mostra, que fazia lembrar a própria capa do super herói. O vestido foi conjugado com acessórios dourados, destacando-se a pulseira no braço, que concedeu um toque diferente ao visual. A nível de maquilhagem, Sara optou por realçar a cor verde dos olhos, a sua imagem de marca, apostando depois num batom leve. Poderá ver as imagens do visual na galeria.

Eve Teschmacher, a personagem de Sara Sampaio no filme

Na trama, que amanhã, dia 10 de julho, chega às salas de cinemas em Portugal, Sara Sampaio dá vida à personagem de Eve Teschmacher, a assistente pessoal de Lex Luthor, o vilão da história - interpretado pelo ator Nicholas Hoult.

Ao longo das últimas semanas, Sara tem vindo a levantar a 'ponta do véu' relativamente ao seu papel, recebendo os mais diversos elogios dos seguidores. Não falta quem diga que o papel assenta-lhe 'que nem uma luva'.

Um momento agridoce para a modelo

Este é um momento agridoce para Sara Sampaio. Isto porque o cão de estimação da modelo - Mongo - continua desaparecido, após ser visto pela última vez em abril. Em maio, a artista fez uma atualização aos fãs da situação.

"Para aqueles que têm perguntado, não, nós ainda não encontrámos o Mongo. Temos lidado com inúmeras chamadas e mensagens fraudulentas todo o fim de semana, porque alguém fez um vídeo viral no TikTok sobre o anúncio da recompensa. Tem sido muito desgastante. Estou a fazer de tudo para o encontrar, mas sem pistas é muito difícil. O meu coração está completamente partido mas ainda não perdi a esperança", realçou.

A modelo portuguesa está oferecer 10.000 dólares (cerca de 8900 euros) a quem encontrar o pequeno Mongo.