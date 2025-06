'Super-Homem', um dos filmes mais aguardados do ano, estreia já no próximo mês, a 10 de julho. O elenco do filme realizado por James Gunn conta com um elemento português: Sara Sampaio.

Nas redes sociais, a modelo e atriz, de 33 anos, partilhou um dos cartazes do filme protagonizados pela própria, no qual esta posa na pele de Eve Teschmacher, personagem a que dará vida.

David Corenswet dará vida ao papel de Super-Homem, enquanto Rachel Brosnahan é Lois Lane, jornalista do Daily Planet. Já o vilão Lex Luthor será interpretado por Nicholas Hoult.