A atriz Valerie Mahaffey, conhecida pelo seu papel na série 'Donas de Casa Desesperadas", morreu na sexta-feira, 30 de maio, aos 71 anos, na California, Estados Unidos, após uma batalha contra o cancro.

"Perdi o amor da minha vida e a América perdeu uma das suas atrizes mais cativante. Ela fará falta", disse o marido de Valerie, Joseph Kell, citado pela revista Variety.

Vencedora de um Emmy para Melhor Atriz numa Série Dramática, em 1992, pela sua personagem Eve na série 'Northern Exposure', Valerie Mahaffey participou também em séries como 'Donas de Casa Desesperadas', 'Young Sheldon', 'Wings', 'Glee', 'Big Sky', entre muitas outras.

Recentemente, a atriz podia ser vista na séria da Apple TV´+, 'Echo 3', e no filme 'French Exit', lançado em 2020.

Valerie Mahaffey nasceu na Indonésia e viveu no país até aos 11 anos, tendo-se depois mudado para o Texas, Estados Unidos. A sua carreira começou nos palcos da Broadway e, em 1970, fez o seu primeiro filme, o 'Tell Me My Name'.

