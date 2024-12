Diane Delano, atriz conhecida pelo seu papel em 'Northern Lights', morreu. Tinha 67 anos.

A agente da artista confirmou à revista People que esta morreu na sua casa em Los Angeles na passada sexta-feira, 13 de dezembro. A causa da morte ainda não foi revelada.

"Quando a Diane entrava em qualquer lugar sabia-se que ela estava lá! Ela era cheia de vida e adorava ser atriz. A sua falta será sentida", notou a representante num comunicado.

Delano tornou-se conhecida depois de ter dado vida à agente policial Barbara Semanski em 'Northern Exposure', série que foi transmitida na CBS de 1990 a 1995.

O seu currículo inclui projetos como 'The Wicker Man', 'Popular', 'Days of Our Lives', 'St. Elsewhere', 'L.A. Law' e 'Perfect Strangers'.

