Bianca Dominguez, modelo que se encontrava com MC Kevin momentos antes deste cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, deu pormenores sobre o acidente durante uma entrevista ao programa 'A Tarde é Sua', da Rede TV!, esta terça-feira, dia 18 de maio.

A mesma conta que estava a ter relações sexuais com o músico quando bateram à porta do quarto. Temendo que fosse a mulher, Deolane Bezerra, MC Kevin decidiu saltar da varanda do quinto andar, altura em que ocorreu o acidente que lhe roubou a vida.

A entrevistada notou ainda que ao contrário do que foi noticiado por alguns meios de comunicação, os dois não se envolveram na varanda e sim no quarto.

Dominguez revela igualmente que combinou que receberia do artista dois mil reais, cerca de 310 euros.

Já depois destas declarações, Bianca usou as stories da sua conta de Instagram para esclarecer: "Não acreditem em mentiras. Dei o meu depoimento à polícia de tudo o que vi. Não quero ibope [projeção] nem fama. Nunca quis nem precisei".

