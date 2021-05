A polémica continua em torno da morte de MC Kevin, cujo verdadeiro nome é Kevin Nascimento Bueno. O músico perdeu a vida este domingo após ter caído do 5.º andar da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, em circunstâncias ainda por apurar, mas não faltam já rumores e possibilidades: entre as quais a de o músico, de 23 anos, ter caído enquanto saltava para outra varanda na tentativa de evitar uma discussão com a mulher, Deolane Bezerra, ou de estar a tentar saltar para a piscina do hotel.

No velório de MC Kevin, que decorreu esta terça-feira, dia 18, a viúva Deolane fez um discurso emotivo onde culpa "as amizades" pela morte do marido.

"Isto aqui [morte de Kevin] é amizade, isto aqui é por amizade. O meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar a conta de hotel de gente que deveria ter vindo embora para São Paulo", aponta, dando conta de que são falas as notícias que afirmam que MC Kevin estaria a fugir de uma discussão consigo.

