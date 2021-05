MC Kevin morreu este domingo, dia 16, na sequência da aparatosa queda de uma varanda no Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As circunstâncias em que decorreu o acidente estão a ser investigadas e uma das caras que mais tem dado que falar desde a sua morte é a da mulher, Deolane Bezerra.

O casal trocou alianças em abril, numa cerimónia no México, depois do relacionamento enfrentar várias crises.

Em dezembro de 2020, o artista de funk envolveu-se numa zanga num estabelecimento noturno ao tentar entrar no camarote onde se encontrava a namorada. O momento de tensão levou à intervenção da polícia e nessa mesma noite MC Kevin sofreu um acidente de viação, tendo sido internado na unidade de cuidados intensivos num hospital em São Paulo.

Em fevereiro deste ano, problemas entre o casal levaram ao término da relação e o artista chegou a lamentar publicamente a separação, afirmando que tinha "perdido a mulher da sua vida". Mas o amor falou mais alto e a rutura não tardou em ser superada. Dois meses depois, subiram ao altar no México.

O último episódio de tensão entre ambos terá acontecido na noite em que o artista morreu. No mesmo quarto de hotel encontravam-se outras mulheres, nomeadamente a suposta amante do cantor. De acordo com a imprensa brasileira, pensa-se que MC Kevin terá saltado da varanda para evitar uma discussão com a companheira.

Deolane dirigiu-se à 16.ª delegacia do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira para prestar o seu depoimento e acabou por se envolver numa discussão com a alegada amante. O colunista Leo Dias adiantou que a polícia teve de separar as duas mulheres após uma troca de socos.

MC Kevin, como era conhecido Kevin Nascimento Bueno, morreu aos 23 anos e deixou uma filha, Soraya, de cinco anos, que nasceu fruto da relação anterior com Evelin Gusmão.

