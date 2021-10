Lala Kent foi vista sem o anel de noivado perante os rumores sobre a alegada separação de Randall Emmett.

A modelo, de 31 anos, foi 'apanhada' sem o anel enquanto saiu para um almoço em Los Angeles, esta terça-feira.

Informações que chegam um dia depois de o Page Six ter noticiado que o noivado de Kent e Emmett, de 50 anos, chegou ao fim após três anos juntos.

Antes da notícia do Page Six, Lala Kent já tinha dado asas às especulações sobre a separação quando apagou do Instagram todos os registos com Randall Emmett no fim de semana, relata ainda a People.

