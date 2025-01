A personalidade televisiva Lala Kent parecia estar relaxada com as duas filhas, Ocean, de quatro anos, e Sosa, de quatro meses, depois de ter sido obrigada a 'fugir' dos incêndios que estão devastar Los Angeles.

Há alguns dias, como relata o Daily Mail, a celebridade revelou nas redes sociais que estava a dirigir-se para o sul para tentar escapar aos incêndios, que afetaram muito a qualidade do ar, tendo sido aconselhado o uso de máscara.

Aliás, na passada quinta-feira, Lala Kent explicou que a má qualidade do ar estava a dificultar a respiração da filha mais nova. "Tomei a decisão de fazer as malas com a minha família e ir para Palm Springs, apenas por causa da qualidade do ar. É aqui que vamos ficar até Los Aneles ficar novamente um lugar seguro", disse nas stories do Instagram.

Nas novas imagens que foram captadas da figura pública, a mesma parece estar calma com as suas meninas. Veja aqui.

