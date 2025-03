Chloë Grace Moretz não passou despercebida durante a Paris Fashion Week, e tudo por causa de um pormenor na sua mão.

A atriz, de 28 anos, esteve na cidade francesa no domingo, dia 9 de março, e foi vista com um anel 'suspeito' no dedo anelar esquerdo que parecia a mesma joia que levou aos rumores de noivado.

No Dia de Ano Novo, Chloë Grace Moretz publicou um conjunto de imagens no Instagram, entre elas uma fotografia em que aparece com os dedos entrelaçados com os de Kate Harrison e ambas com um anel de diamante no dedo anelar esquerdo.

© Instagram_chloegmoretz

Agora foi vista no evento com um anel que parece ser a mesma peça, o que vem dar mais força às especulações do noivado.

A atriz e a modelo, recorde-se, estarão a namorar desde dezembro de 2018.

