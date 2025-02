Dua Lipa voltou a exibir o grande anel de diamantes que tem usado desde o final de 2024, alimentando assim, cada vez mais, os rumores de um possível noivado com o ator Callum Turner.

A cantora partilhou um carrossel de fotos no Instagram no sábado, 1 de fevereiro, mostrando uma série de momentos do seu último mês.

A primeira foto da coleção mostra Lipa com o anel no seu dedo anelar esquerdo.

Além dessa, Dua Lipa também incluiu uma foto sua com Turner, abraçados numa sala iluminada com luzes vermelhas.

A onda de especulações sobre o noivado do casal surgiram depois da cantora ter publicado algumas fotos das suas férias em dezembro de 2024, com vislumbres de seu suposto anel de noivado.