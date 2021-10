Jason Derulo e Jena Frumes deram asas aos rumores sobre uma possível reconciliação, isto depois de terem sido vistos juntos em público.

Cerca de um mês depois de ter sido noticiada a separação do casal, o cantor e a 'ex' foram fotografados a desfrutar de um passeio no domingo, 17 de outubro.

De acordo com o E! News, até chegaram a almoçar num restaurante em West Hollywood, Califórnia.

Recorde-se que Jason Derulo e Jena Frumes deram as boas-vindas ao filho, o pequeno Jason King, no passado mês de maio.

