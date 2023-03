Jasmine Tookes foi mãe pela primeira vez, como anunciou esta quinta-feira, contando que a menina, Mia Victoria, nasceu no dia 23 de fevereiro.

Apesar de já ter sido mãe no mês passado, só agora é que a modelo quis partilhar duas carinhosas fotografias em que aparece na presença da bebé.

De referir que a pequena Mia é fruto do casamento de Jasmine com o executivo do Snapchat Juan David Borrero.

