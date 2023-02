Foi em conversa com Ana Rita Clara, na TVI, que Joana Seixas falou da situação semelhante à da personagem Irene, em 'Quero é Viver', que viveu na vida real. A atriz foi mãe e tia no mesmo dia.

"No caso da ficção foi exatamente à mesma hora, porque a ficção também gosta de apurar a realidade e esse lado é muito engraçado, no meu caso, na vida real, eu e a minha irmão tivemos bebé no mesmo hospital, com o mesmo médico, com 2h30 de diferença. Portanto, só não foi à mesma hora como na ficção porque o médico não tinha a possibilidade de se dividir em dois", relatou Joana Seixas.

"A minha irmã estava com um mês de diferença. Ou seja, eu estava de 38 semanas e ela estava quase de 42. O dela já estava para nascer e ela ligou-me de manhã nesse dia e disse: 'Mana, acho que vai ser hoje que vais ser tia'. E eu [festejei]. Fui almoçar com ela e quando me sento para almoçar, tenho uma contração. Isto é literalmente assim, não é ficção", acrescentou.

Sobre o parto, Joana Seixas recordou que foi "maravilhoso, natural, sem nada, muito rápido, muito fácil". E quase oito anos depois volta a viver uma situação semelhante com a personagem Irene, que teve um bebé ao mesmo tempo que a irmã, Olga, papel de Sara Barradas.

De recordar que Joana Seixas é mãe de Francisco, da relação passada com o também ator João Reis, e de Gustavo, que nasceu em 2014, da relação com Diogo Laço.

