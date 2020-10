Miley Cyrus não ganhou para o susto. A artista revelou que um dos seus cães quase morreu depois de ter sido electrocutado nas instalações onde é gravado o programa 'The Voice', no qual ocupa o lugar de mentora.

As revelações foram feitas pela artista de 27 anos durante o formato radiofónico 'Geena The Latina and Frankie V Morning Show', esta sexta-feira, dia 16.

Miley relata que a equipa assistiu - sem poder fazer nada - ao momento de sofrimento da pequena Beagle, de nome Barbie, depois desta ter mordido um dos cabos.

"Não lhe podias ir abrir a boca porque quem tentasse fazer isso também seria electrocutado", recorda.

Apesar do susto, Cyrus assegura que o animal está bem: "Foi triste, mas deu para gerir e ela conseguiu recuperar".

