Miley Cyrus não ganhou para o susto na festa de Passagem de Ano de 2023, na qual atuou ao lado de Dolly Parton.

"Tive uma experiência traumática no espetáculo que estava a fazer com o Lorne [Michaels] na Passagem de Ano", afirmou a cantora no programa 'The Zane Lowe Show'.

"Tive uma emergência médica. Foi uma rutura de quistos nos ovários", lembrou.

"Foi muito traumático, porque foi extremamente doloroso e eu fiz o espetáculo mesmo assim. Mas foi muito, muito difícil para mim", recordou.

A experiência foi de tal forma marcante que Miley Cyrus ponderou em abandonar a musica, acabando por mudar de ideias.

