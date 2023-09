'Moragos com Açúcar', 'Dança com as Estrelas' e agora, também, Miguel Sousa Tavares. A TVI tem apostado em formatos e figuras de sucesso do passado do canal e a última novidade inclui o comentador político, de 73 anos.

Durante a emissão de 'Palácio das Estrelas', gala que serviu para apresentar aos espectadores a nova grelha da estação, Nuno Santos, diretor de informação da TVI e diretor da CNN Portugal, anunciou o regresso de Miguel Sousa Tavares a uma casa que este bem conhece.

"Não vou desvendar as mudanças que vamos fazer ao longo de setembro, mas posso anunciar esta noite um regresso que nos deixa orgulhosos, que qualifica o nosso jornalismo", fez notar Nuno Santos antes de ser exibido um vídeo com várias imagens de Miguel Sousa Tavares.

Não ficou clara, no entanto, a data do regresso do comentador ao canal de Queluz de Baixo.

Miguel Sousa Tavares, vale lembrar, saiu da TVI em 2021, tendo deixado de participar em programas televisivos desde então.

