Sara Sousa Pinto vai regressar já amanhã, dia 18 de maio, à televisão.

A jornalista está afastada do canal desde o cancelamento do formato 'Esta Manhã', em fevereiro passado, mas regressa com um novo programa, num novo canal.

Sara será o principal rosto do 'New in Town', um formato com conteúdo de lifestyle que será emitido sempre ao sábado de manhã, mais precisamente às 9h30, na CNN Portugal.

Anteriormente, o programa foi apresentado por Maria João Rosa e Lara Afonso.

