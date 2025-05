Inês Folque ficou em choque com os preços dos bilhetes para o dérbi do Benfica - Sporting marcado para amanhã, no estádio da Luz. A apresentadora partilhou nas stories mensagens com propostas que recebeu na rede social nas quais eram disponibilizados bilhetes com preços que chegavam aos 500 euros (cada um).

"Para mim é só roubo à mão armada! Seria incapaz de vender um bilhete do que quer que fosse (incluída Taylor Swift) por um valor que não fosse ou de custo ou, pelo menos, perto disso. Além de que esta especulação é considerada ilegal", defendeu.

"Por isso continuo a não concordar com a sua mensagem e a não achar minimamente justificável ou compreensível vender dois bilhetes para um jogo de futebol a 1.000 euros. Mas cada um com a sua consciência!", completou.



© Instagram/Inês Folque

Entretanto, acrescentou: "E comprei o bilhete da Taylor Swift a uma pessoa que me mandou mensagem aqui no Instagram, que tinha dois a mais que tinha comprado para duas amigas que, afinal, conseguiram comprar também e vendeu-me pelo valor que custou. Atenção que falamos de Taylor Swift… que nem dava na televisão".



© Instagram/Inês Folque

