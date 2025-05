O polémico gesto de Inês Aires Pereira durante o dérbi que decorreu no passado sábado, em Lisboa, foi tema do 'Passadeira Vermelha. A atriz foi convidada por uma marca de cervejas para assistir ao jogo mas foi filmada a despir a camisola do Benfica e a atirá-la ao chão. O vídeo ficou viral nas redes sociais e a humorista recebeu até "ameaças de morte".

O comentador do formato do programa da SIC Caras mostrou-se revoltado com esta onda de ódio que o gesto da atriz teve e relembrou um episódio da sua vida pessoal. O seu irmão, Nuno Mendes, que era árbitro, morreu depois de participar num jogo onde recebeu ameaças, a 1 de maio de 2003 e com apenas 27 anos de idade.

"O desporto não devia ser encarado da forma como eu, que vivo em Benfica, assisti a algumas claques a passarem à minha varanda. Isto para mim não é desporto.

E não é desporto a partir do momento em que o meu irmão morreu depois de um jogo de futebol onde duas equipas se atacaram, não só verbalmente, mas com cadeiras a voar e ameaças de morte. E o ameaçaram de morte. Isso para mim não é desporto. Isso faz-me ter nojo do futebol e eu não quero ter esse sentimento", referiu.

