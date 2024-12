Será que Taylor Swift vai fazer companhia à melhor amiga Selena Gomez no clube das noivas?

Os fãs da cantora estão desconfiados que sim! Tudo começou com as fotos da sua festa de aniversário de 35 anos, onde a artista aparece com as amigas. Até aqui tudo bem, mas a imagem em questão parece esborratada na zona da mão, dando a entender que foi editada.

A teoria é, então, que a cantora mexeu nas fotos para que não se note o anel. As imagens em questão foram partilhadas pela amiga Brittany Mahomes.



© Instagram - brittanylynne

© Instagram - brittanylynne

Leia Também: Olivia Rodrigo 'inspira-se' em Taylor Swift e doa dinheiro da digressão

Leia Também: Taylor Swift fez 35 anos e foi bem 'mimada' pelo namorado