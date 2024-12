Olivia Rodrigo 'roubou' a ideia a Taylor Swift? Parece que a cantora (também) vai doar o dinheiro que angariou com os bilhetes da sua digressão. Cerca de dois milhões da GUTS World Tour irão para instituições de solidariedade femininas em todo o mundo.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa na terça-feira, 17 de dezembro, a doação será distribuída pela 'Fund 4 Good', uma organização criada pela estrela pop, comprometida em construir um futuro justo e equitativo para todas as mulheres e meninas, apoiando os direitos reprodutivos e prevenindo a violência de género.

Este dinheiro irá beneficiar 10 organizações, incluindo a National Network of Abortion Funds, nos Estados Unidos; a Women's Shelters Canada; a Women Against Violence Europe; The Pratthanadee Foundation, na Tailândia; a Korea Foundation for Women; a Harmony House Limited, em Hong Kong; a NPO Women's Saya-Saya, no Japão; a Aidha, em Singapura; a Jhpiego, nas Filipinas e a Wesnet, na Austrália.

Durante a sua digressão mundial, que começou em fevereiro, Olivia Rodrigo, de 21 anos, viajou para todas essas regiões para promover seu álbum.

Recorde-se que também a cantora Taylor Swift aproveitou o dinheiro angariado na sua 'Eras Tour' e doou cinco milhões para ajudar as vítimas dos furacões Milton e Helene, que atingiram os EUA em outubro.

