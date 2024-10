Taylor Swift já é conhecida pela sua bondade e empatia. Desta vez, a cantora decidiu ajudar as vítimas dos furacões que têm atingido os EUA - 'Milton' e 'Helene'.

A artista doou cinco milhões de euros à instituição de caridade 'Feeding America', uma rede nacional de bancos alimentares, despensas de alimentos e programas de refeições locais que ajuda os mais necessitados.

"Esta contribuição ajudará as comunidades a reconstruírem-se e a recuperarem", declarou a CEO da ‘Feeding America’, Claire Babineaux-Fontenot, numa publicação partilhada esta quarta-feira, 9 de outubro, no Instagram. "Vamos conseguir fornecer alimentos essenciais, água limpa e suplementos para as pessoas afetadas por estas tempestades devastadoras".

Claire acrescentou ainda: "Juntos podemos causar um impacto real no apoio às famílias enquanto elas navegam pelos desafios que estão por vir. Obrigada, Taylor, por te juntares a este movimento que pretende acabar com a fome e ajudar as comunidades mais necessitadas".

Os fãs da cantora ficaram igualmente impressionados com a generosidade de Taylor, elogiando-a nos comentários pela doação.

"Obrigada, Taylor, por usares o teu património para o bem", escreveu um fã. "Taylor Swift, obrigada do fundo do meu coração, em nome dos nossos vizinhos. Tu trazes sempre amor e esperança”, declarou outro.