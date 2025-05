Sendo uma leitora muito entusiasta, um dos eventos que a rainha Letizia raramente falha é a Feira do Livro de Madrid e este ano não foi exceção.

Durante este evento, que celebra a sua 100.ª edição, a monarca falou sobre a importância dos livros na sua vida, mas também da rádio numa entrevista à Cadena Ser.

"A verdade é que a rádio em Espanha acaba de cumprir cem anos e vocês, no mês que vem vão celebrar o primeiro centenário da Rádio Madrid. Assim, dou os parabéns a todas as pessoas que trabalham na emissora Caderna Ser em Madrid e também aos ouvintes", realçou.

"Somos muitos milhões de espanhóis, creio, que não conseguem viver sem a rádio. Aliás, no meu caso, não acordo com alarmes. Abro os olhos com as vozes das pessoas muito amáveis que me contam como vai a vida", diz ainda, notando que não se importa de ser considerada "antiquada" por ser fã de livros e rádio.

Para a ocasião, a soberana espanhola optou por um visual preto e branco, destacando-se a sua 'trench coat'.

Veja as imagens na galeria.

