Duas semanas depois da morte de Maria João Abreu, o filho mais novo da atriz, o também ator Miguel Raposo, fez uso das redes sociais para deixar uma mensagem de profundo agradecimento pelo carinho recebido.

"Serve esta publicação para agradecer a todos o carinho imenso que me fizeram chegar. Ainda não consegui responder a todas as mensagens pois são tantas as pessoas que lhe tinham amor. Isso é muito belo. E todas as noites leio mais palavras de conforto e respondo a mais pessoas. Não acaba o mar de cuidado que tiveram comigo e com os meus. Por isso quero deixar aqui um agradecimento e reconhecimento muito grande pela generosidade. Não há palavra nem objeto que consiga medir esta dor. Mas a dor é suplantada pela consciência da sorte que é ter nascido de alguém assim. Sou profundamente insuflado de amor por ter uma mãe assim. Ela vive em mim. Vive nas pessoas em que tocou. Vamos continuar a amar. Sempre", escreveu na sua página de Instagram.

A mensagem de Miguel Raposo surge no mesmo dia em que o irmão, Ricardo, exibiu uma tatuagem em homenagem a Maria João Abreu.

Recorde-se que os dois filhos da atriz, nascidos do casamento de 23 anos de Maria João Abreu com José Raposo, não puderam estar presentes no funeral da mãe, uma vez que tiveram de cumprir isolamento devido ao novo coronavírus.

A prestigiada atriz morreu aos 57 anos, no passado dia 13, depois de quase duas semanas internadas na sequência de ter sofrido o rompimento de um aneurisma.

