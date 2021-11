Miguel Cristovinho viveu um momento único e inesquecível na noite desta sexta-feira, em Tomar.

O filho do cantor, Mateus, fruto da relação terminada com Mia Rose, esteve no espetáculo do pai e subiu ao palco.

"Sem palavras... Uma noite que vai ficar para sempre", escreveu Miguel Cristovinho na legenda de um vídeo que reúne algumas imagens deste momento especial. Veja abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por cristovinho ️ (@miguelcristovinho)

