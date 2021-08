Mia Rose partilhou este fim de semana um vídeo que não deixa dúvidas: O filho, Mateus, de três anos, é o maior fã dos D.A.M.A.

O menino aparece no banco traseiro do carro a 'vibrar' com a música 'O Que Foi'. "Adora ouvir a banda do pai. Está sempre a repetir", afirmou a cantora, identificando ainda o grupo musical.

Mateus, recorde-se, nasceu do casamento de Mia Rose com o músico Miguel Cristovinho. O ex-casal trocou alianças em 2017 e anunciou a separação no verão de 2020.

