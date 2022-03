Miguel Cristovinho está de regresso a Portugal depois de ter rumado à Polónia para entregar bens às vítimas da guerra na Ucrânia. De volta a Lisboa, o músico dos D.A.M.A. vem acompanhado de duas mulheres e quatro crianças refugiadas.

"Neste momento encontramo-nos a cerca de 3200km de casa, já na estrada em direção a Lisboa. No carro conosco viajam duas mulheres, a Oksana e a Mariia, acompanhadas dos seus filhos", relatou na sua página de Instagram.

"Cada uma delas tem ao seu lado duas crianças menores de 13 anos. A Oksana fez, com os seus pequenos, 14h a pé desde a Ucrânia até à fronteira com a Polónia. 14 horas. Metade do tempo que nós demorámos de carro para cá chegar", frisou.

"Hoje à tarde, no armazém onde descarregámos todos os bens que trouxemos, foram três mulheres, voluntárias, que nos receberam e nos puseram a par de como têm sido as recolhas diárias de mantimentos para o povo ucraniano", contou ainda.

Antes de terminar, o cantor revelou que o dia terminou com uma notícia especial. A sua família aumentou com o nascimento de uma prima, a bebé Constança. "Que dia para vos celebrar [às mulheres]", rematou.

Leia Também: Rumo à Polónia, Miguel Cristovinho recebe carinhosa mensagem da avó