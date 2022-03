Miguel Cristovinho anunciou esta semana que está a caminha da Polónia com vista a ajudar os refugiados da Ucrânia.

Entretanto, nas stories da sua página de Instagram, o cantor tem partilhado algumas imagens da viagem, incluindo o momento em que fez uma videochamada com o filho, o pequeno Mateus, fruto da relação terminada com Mia Rose.

Entre as várias partilha, Cristovinho também destacou uma mensagem que recebeu da avó.

"Adoro-te, meu neto, és lindo por fora e por dentro, meu amor. Muitos beijinhos e o orgulho desta avó que está à espera do teu regresso com esperança que tu e os teus companheiros cheguem felizes, com a missão cumprida. Um abraço grande para todos", pode ler-se na mensagem. "Cometário da minha avó. 90 aninhos", acrescentou o cantor da banda D.A.M.A.

