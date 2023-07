A manhã de domingo do cantor foi passada no sofá com a pequena Beatriz.

Mickael Carreira desfrutou de bons momentos com a filha mais velha, Beatriz, de seis anos. O cantor aproveitou a 'folga' dos concertos para estar com a menina e não resistiu em mostrar esse momento aos seguidores. Nas stories da sua página de Instagram, o papá publicou uma fotografia em que aparece com a menina sentados no sofá de casa. "Netflix com a minha princesa", escreveu junto da imagem. Veja na galeria. De recordar que Mickael Carreira foi recentemente pai pela segunda vez, do bebé Gabriel, fruto da relação com Laura Figueiredo.

