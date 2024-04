Mickael Carreira não podia estar mais feliz depois do concerto que realizou no Coliseu dos Recreios, no sábado, dia 27 de abril.

No dia a seguir ao espetáculo, o cantor fez questão de gravar um vídeo a agradecer a todos os que estiveram presentes. Além disso, destacou que o concerto foi gravado pela RTP e será transmitido no canal.

"Ainda estou de 'ressaca', a processar tudo o que aconteceu ontem à noite [dia 27 de abril] no Coliseu dos Recreios. Estou a gravar este vídeo para agradecer, do fundo do coração, a todos os que estiveram presentes, que me proporcionaram uma noite única. A mim e a toda a minha equipa que andamos a trabalhar para o concerto no Coliseu e para esta digressão já há algum tempo", começou por dizer.

"Fizeram-me o artista mais feliz do planeta", afirmou. "Para quem não esteve no Coliseu, vai poder ver na RTP, que gravou o concerto", comunicou.

