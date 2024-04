Mickael Carreira subiu ontem, dia 27 de abril, ao palco do Coliseu dos Recreios com um concerto especial que juntou várias caras conhecidas. Neste grupo, é claro que não podia faltar a presença do pai, Tony, e do irmão, David.

Foi precisamente com este último que Mickael cantou o tema 'Gosto de Ti', um original de David e Sara Carreira.

Os dois irmãos, desta forma, homenagearam o membro mais novo da família, que perderam em dezembro de 2020, num acidente de viação.

"Tinha que cantar esta música contigo", escreveu ainda Mickael no vídeo que mostra um pequeno excerto da atuação. Veja-o na galeria.

Leia Também: "Posso dizer que sou um romântico por natureza e adoro baladas"