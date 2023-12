Começou por ser conhecido como um dos filhos de Tony Carreira mas é, hoje, um incontornável nome no panorama musical português. Mickael Carreira completou, em 2023, 17 anos de carreira e o seu percurso já passou por diferentes fases e distintos estilos musicais.

Nos primeiros anos, Mickael dedicou-se à música romântica, tendo recorrido a 'Bailando', em 2014, para fazer a sua incursão num ritmo latino. Depois, dedicou-se a um estilo mais ligado à pop e no presente ano, com 'Caladinho', viajou de volta às baladas.

O Fama ao Minuto falou com Mickael Carreira sobre estes novos temas e o que os mesmos representam na fase atual que está a viver. Na conversa ficou clara a perceção que o músico tem de que precisa de se reinventar constantemente. Beatriz, a filha mais velha, e Gabriel, que nasceu no passado mês de julho, também fazem parte dos temas da entrevista que poderá ler abaixo.

Na rádio, nas redes sociais ou na televisão, a verdade é que já quase todos os portugueses ouviram o 'Caladinho'...

O 'Caladinho' foi uma agradável surpresa. Senti desde o início que esta balada que lancei a solo era muito especial e que quem a ouvisse ia sentir uma ligação. Quem nunca sofreu por amor? Gosto de contar histórias nas minhas músicas e são quase sempre sobre amor e desamor. Posso dizer que sou um romântico por natureza e adoro baladas.

Siga o link

Ainda este ano lançou 'Pelos cantos do Mundo', com o Matias Damásio, que está a ser igualmente bem recebida pelo público.

O Matias Damásio é um cantor incrível e aceitou logo o meu convite. Tem sido muito bom fazer este caminho com ele. Desde o videoclipe que arrisquei mostrando um conceito diferente do que tenho apresentado, tenho recebido um feedback tão bom que me deixa super feliz pelo facto de o público sentir uma ligação com esta música.

Siga o link

Verifica-se, com estas canções, uma mudança naquele que tem vindo a ser o seu registo mais habitual. É propositado? Iremos vê-lo, a partir de agora, mais inserido neste género?

É um regresso às origens, é um voltar à música romântica, que é o estilo com que me identifico e que me faz mais sentido como artista. No próximo ano, vou lançar um novo álbum e vai existir uma ligação entre os temas, mas a base será sempre o amor.

Com estes dois temas tem-se visto também uma grande aposta nas redes sociais, em particular no TikTok, com a criação de coreografias próprias. Tornou-se inevitável seguir também este caminho e render-se à evidência de que uma boa parte dos novos sucessos musicais também passa por estas plataformas?

É verdade! Este tema que lancei em colaboração com o Matias Damásio está a ter uma receptividade incrível e vermos pessoas dos quatros cantos do mundo a usarem a música nas redes sociais deixa-me muito orgulhoso. É um tema que está em quase 30.000 vídeos no TikTok localizados em diferentes localizações. Deixa-me muito feliz que a música chegue tão longe.

Já no ‘Última Vez’ recuperou a ligação com a música latina, que havia iniciado com ‘Bailando’, em 2014. Por que razão continua a considerar que faz sentido explorar esta vertente?

Sempre tive - e sempre vou ter - uma ligação ao mercado latino. O meu percurso passou muito pelo México e por Miami, lancei temas com artistas conceituados como o Enrique Iglesias, Sebastián Yatra, entre outros, o que me permitiu apresentar trabalho nessa dinâmica. No 'Última Vez', que tem uma sonoridade muito ligada ao flamenco, que é um género que oiço e gosto. Se faço, é porque faz sentido para mim enquanto artista, como em tudo o que eu faço. Acho que o tempo e a experiência trazem-nos essa segurança sobre o que queremos e não queremos.

Em abril inicia um digressão nacional no Coliseu dos Recreios. O que podemos esperar deste concerto? A escolha do Coliseu prende-se com algum motivo em particular?

Nestes 17 anos de carreira, o Coliseu dos Recreios foi palco de noites incríveis em que tive a oportunidade de estar com quem me acompanha e sempre me apoiou. Esses momentos foram marcantes no meu percurso e jamais os esquecerei.

A 27 de abril, vai ser a primeira vez que vou apresentar estes novos temas ao vivo e estou muito entusiasmado. Procuro sempre surpreender o público e desta vez não vai ser diferente. Um cenário pensado ao detalhe, um alinhamento com novos temas mas também com temas que são reconhecidos e que as pessoas gostam de cantar. É uma noite para todos se divertirem e terem um momento especial!

É mais uma bênção nas nossas vidas, não posso pedir mais

A pequena Beatriz aparece várias vezes nas suas redes sociais, bem como nas da Laura Figueiredo, a sua companheira. Não há dúvidas de que temos aqui a sua fã número 1, certo?

A minha filha Beatriz segue de perto tudo o que faço e muitas vezes é a primeira a cantar as músicas em casa. Mesmo nos videoclipes que lancei recentemente, ela também esteve presente e foi acompanhando o processo. Eu é que sou o fã número 1 dela!

Como têm sido também estes primeiros meses do Gabriel?

É um bebé incrível e super bem-disposto. Estes primeiros meses são sempre um desafio e adoro acompanhar o crescimento dos meus filhos. Desde que eles estejam felizes, eu também estou. Fico feliz ao ver esse brilho no olhar deles, porque me revejo muito em criança também. É mais uma bênção nas nossas vidas, não posso pedir mais… eu e a Laura estamos muito felizes e a Beatriz também.

Aproxima-se mais um Natal. Como será passada esta época festiva?

Será passada em família, todos juntos e a aproveitar ao máximo estes momentos. O Natal é feito para as crianças e com três na família vamos viver o Natal da melhor forma possível.

Leia Também: "Queria ter-te dito adeus...". David Carreira dedica nova música à irmã