Madonna surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um novo vídeo onde aparece a dançar apenas apoiada numa perna.

Um momento que chega meses depois de se ter lesionado no joelho durante a digressão, Madame X, no ano passado.

No vídeo, publicado esta terça-feira, e que pode ver na galeria, a cantora, de 61 anos, aparece com umas calças largas, com correntes, pretas e brancas, um casaco preto e vermelho e ainda uma camisola também em tons escuros e dourados. O visual ficou completo com um chapéu também de cor escura.

Nas imagens, Madonna consegue dançar numa perna a música 'The Rain (Supa Dupa Fly)', de Missy Elliott, durante 25 segundos.

